Sans le savoir, cette nonagénaire avait chez elle un objet d’une valeur de 24 millions d’euros

Jolie surprise

En 2019, la vieille dame décide de déménager et de mettre sa maison en vente . Elle fait donc appel à un commissaire-priseur local pour estimer ses biens . Celui-ci parcourt la maison et tombe sur la peinture accrochée dans la cuisine. Il remarque tout de suite qu’il s’agit d’une œuvre du peintre florentin Cimabue , né en 1240 sous le nom de Cenni de Pepo, qui vaut une belle somme.

Tableau rare

L’œuvre en question est le « Christ moqué », faisant partie d’un polyptyque représentant entre autres la souffrance et la crucifixion du Christ. L’une des trois parties était exposée à la National Gallery de Londres, une autre se trouvait à New York, sur les murs de la Frick Collection, tandis que la troisième résidait donc… dans la cuisine de la nonagénaire.

Exposé au Louvre

En octobre 2019, l’œuvre retrouvée chez la vieille dame a été adjugée pour plus de 24 millions d’euros aux enchères. Le gouvernement a cependant bloqué l’accord et imposé une interdiction d’exportation.Le tableauest aujourd’hui considéré «trésor national» et a intégré la collection du musée du Louvre.