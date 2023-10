Scandale au Groenland: 67 femmes accusent le Danemark d'avoir posé des stérilets sans leur consentement

Au total, ce sont près 4.500 femmes groenlandaises qui se seraient vues poser un stérilet sans leur accord par le Danemark. Soixante-sept d’entre elles ont aujourd’hui décidé d’agir, demandant une indemnisation de 300.000 couronnes danoises ( 40.200€ ) pour compenser ces «violations qui ont eu des conséquences majeures sur leurs vies». On te raconte.

Stérilisation forcée

C’est en 2017, qu’une première Groenlandaise témoigne. Naja Lyberth affirme qu'on lui a posé un stérilet sans son consentement lors d'un examen médical à l'école, alors qu’elle n’était qu’adolescente. Selon elle, en imposant ce geste, l’Etat danois cherchait à «procéder à une stérilisation concertée ». Et elle est loin d’être la seule à s’être vue imposer le stérilet. Au total, 4.500 adolescentes ont été victimes entre 1960 et 1991. «Nos avocats sont convaincus que les droits humains et la loi ont été violés», confie Naja. La militante reste persuadée que l’Etat «n'aurait jamais fait cela aux filles danoises».