Scène surréaliste: En plein barbecue, cet ours s’empiffre de junk food (vidéo)

C’est ce qui s’appelle un barbecue vite expédié! À Gatlinburg dans le Tennessee, un ours s’est invité lors d’un barbecue… et a fait une razzia. On vous raconte!

Adepte de junk food

Dans une vidéo postée sur TikTok par l’une des personnes présentes au barbecue, on aperçoit un ours se diriger vers le gril, soulever le couvercle et engloutir les dix hamburgers qui cuisaient à l’intérieur. Ces hamburgers étaient-ils salés? En tout cas, l’ours a ensuite décidé de se désaltérer un peu. Comment? Il a renversé une canette de Coca Light et en a bu le contenu à même le sol.