Seul pour le réveillon? Ce restaurant lance des «tables partagées»

En France, Adrien Martin a eu une ingénieuse idée. Il y a quelques semaines, ce restaurateur, gérant du Samy’s diner à Albi, a été interpellé par une dame âgée qui était intéressée par la soirée du Nouvel an mais qui ne voulait pas réserver car elle était seule ce soir-là.

Des tables à partager

Une soirée festive et conviviale

Décidément, Adrien Martin n’est jamais en manque de (bonnes) idées. Ainsi, il ne va pas attribuer les places mais il va organiser un «apéritif debout» que pour tout le monde puisse se rencontrer et discuter, pour ensuite s’installer à table en fonction des affinités. «La soirée sera encore plus festive, conviviale. C’est vraiment l’esprit que je recherche et l’ambiance que j’aime», déclare-t-il.