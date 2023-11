Sous son parquet, une femme fait une découverte effrayante

Plusieurs théories avancées

Si certains internautes ont émis des hypothèses farfelues, d’autres ont avancé des hypothèses plus sérieuses comme des racines d’arbres, de la moisissure visqueuse ou de la moisissure noire. Cette dernière étant la pire des hypothèses puisqu’elle peut générer des problèmes de santé comme des difficultés respiratoires et même la démence.

Un spécialiste en champignons a suggéré que ce pouvait être aussi l’Armillaria, un champignon que l’on trouve habituellement dans les racines des arbres et qui pourrait s’être propagé de manière incontrôlée et infiltré sous les lames du parquet. Il a également conseillé de faire examiner la chose par un ingénieur en structure.

Champignon de pourriture humide

Patricia Kaishian, conservatrice du département mycologie au musée de l’État de New York à Albany, a déclaré au New York Post: «Sans examiner le champignon au microscope et rechercher d’autres éléments dans la structure du bâtiment, je ne peux pas être sûre à 100%. Mais il semble qu’il s’agisse du mycélium d’un champignon de pourriture humide appelé ‘Coniophora Puteana’ ou ‘champignon des caves’».