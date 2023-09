«Tombée d’un arc-en-ciel», cette pièce d’or rarissime a été découverte dans un champ

La pièce nous viendrait tout droit d’une tribu celtique du sud de l’Allemagne et a fasciné des mois durant les équipes de chercheurs chargés de l’analyser et de comprendre son incroyable histoire. Trouvée toute seule sur la rivière Lech, cette mystérieuse pièce présente un «motif rare» d’après Bernward Ziegaus, un conservateur chargé d’étudier la pièce. Composée d’une étoile à quatre branches et d’arcs sur sa face incurvée, cette pièce fait partie des «3 seules coupes arc-en-ciel connue au monde» précise Sciences et Avenir. Mais pourquoi les appelle-t-on ainsi?

«Petits bols d’arc-en-ciel»

Pour le découvrir, il faut remonter 2000 ans en arrière car c’est durant cette époque que ces Regenbogenschüsselchen, littéralement «petits bols d’arc-en-ciel» ont été nommés ainsi. D’après Sciences et Avenir, c’est «leur forme aurait permis à la pluie de s’y accumuler et d’y refléter la lumière du soleil, les rendant plus faciles à repérer dans les champs» et d’après la légende, ces pièces tombaient des extrémités des arcs-en-ciel et garantissaient joie et bonheur à quiconque parvenait à mettre la main dessus. Elles portent également le nom de «Sternentaler» («talents d’étoiles»). Il s’agirait d’une monnaie utilisée par les Celtes dans la zone située entre le sud de l’Allemagne et la Hongrie.

Des pièces rares

Les pièces celtiques étaient utilisées au niveau local, «pour acheter des biens, pour se substituer à des biens de grande valeur qui étaient auparavant acquis par échange dans l’économie de troc, pour les offrir en guise de cadeau diplomatique ou bien pour les donner en tribut à un chef» précise Sciences et Avenir. Or, seules 2 tribus celtiques fabriquaient des pièces bombées en forme de bol miniature: les Boïens et les Vendéliques. Une raison supplémentaire pour laquelle cette trouvaille est incroyable.

Et maintenant?

La fameuse pièce réside désormais dans la Collection archéologique de l’État de Bavière à Munich où elle sera exposée avec d’autres pièces celtiques dès 2024.

