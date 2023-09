Un ado sauve un homme de la noyade grâce à «Stranger Things» (vidéo)

«Je me suis dit: ‘C’est beaucoup trop long’»

«Ça faisait environ six à cinq minutes qu’il était sous l’eau et je me suis dit: ‘C’est beaucoup trop long. Il ne peut pas faire ça’ », a déclaré le jeune héros à Good Morning America. Austen est alors entré dans la piscine et a tiré Jason vers les escaliers. Voyant que le thérapeute était inconscient, il est d’abord entré dans la maison pour demander de l’aide. Comme personne ne lui répondait, il est retourné auprès de lui et a commencé la RCP.