Un chien commet un excès de vitesse au volant de la voiture de son maître

La police slovaque a partagé l’information (avec humour) sur leur page Facebook officiel. Dans celle-ci, on peut apercevoir les clichés d’un grand chien au pelage brun, tranquillement assis derrière le volant d’une Škoda sans aucune trace d’un humain près de lui. L’animal qui dépassait la vitesse autorisée de 11 km/h a été flashé par une caméra de surveillance. On vous laisse imaginer la tête des policiers qui ont reçu l’image…

Un maître jugé «irresponsable»

Au final, l’homme a récolté une amende pour avoir enfreint le Code de la route. Si l’on ne connaît pas le montant, on soupçonne qu’il a dû être salé. La police slovaque a terminé son post en faisant un petit rappel desconseils de sécurité. « Lors du transport d’un chien, veillez à la sécurité de l’animal et de tout l’équipage dans la voiture », met-elle en garde, avant d’insister sur le fait que « même un petit animal peut mettre votre vie et votre santé en danger en conduisant ». Morale de l’histoire: laissez vos animaux sur vos sièges arrières, c’est plus prudent.