Un contrôleur zélé gâche la surprise d'un couple : L'histoire étonnante d'une amende de 245 €

Deux billets à un seul nom

«Le contrôleur a accusé mon copain d’usurper mon identité»

Manon a bien tenté d’expliquer la situationau contrôleur : certes les deux billets étaient à son seul nom mais les amoureux étaient bien en possession d’un billet et tous les deux d’une carte jeune qu’ils ont présenté. «Nous étions assis à côté, et le contrôleur a accusé mon copain d’usurper mon identité. J’étais à côté, donc je lui ai expliqué que c’était une surprise, que les deux billets étaient à mon nom pour ne pas qu’il le sache, et nous lui avons présenté nos cartes jeunes», indique la jeune fille. Mais rien n’y a fait: en l’espèce, le contrôleur s’est borné à constater une usurpation d’identité et appliquer le règlement. Résultat: le jeune homme invité s’est retrouvé avec une amende de 245 euros et a dû repayer un billet à 95 euros. Pour un premier billet acheté à 31 euros, le jeune couple a jugé l’addition salée.