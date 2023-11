Un étrange phénomène au-dessus de l’Europe: Comment expliquer cet éclair violet observé dans le ciel?

Le 6 novembre dernier, Martin McKenna, astrophotographe, a observé dans le ciel d’Irlande du Nord un phénomène rare et spectaculaire. Il a en effet pris des clichés d’un éclair violet traversant la nuit d’Est en Ouest. Un phénomène différent des aurores boréales.

En effet, si les aurores boréales sont le fruit de la collision de particules chargées du vent solaire et de la haute atmosphère terrestre et se produisent principalement dans les régions proches des pôles, le STEVE est un jet ultra rapide de plasma chaud traversant la magnétosphère qui peut s’observer à des latitudes plus basses que celles des aurores.