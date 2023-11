Un panneau de signalisation devient la risée des internautes: «Une vraie blague à la belge» (photo)

Le panneau erroné se situe à Henk, en Flandre. Celui-ci a été récemment installé et depuis, il a fait sourire un bon nombre d’automobilistes. La raison? Une faute de frappe qui a été répétée sur deux panneaux situés l’un au dessus de l’autre.

Sur les clichés pris au vol par des automobilistes, on découvre que la lettre «r» a été oubliée sur les directions «Courtrai». En apprenant ce qu’il s’était passé, l’échevine Ruth Vandenberghe a exprimé son mécontentement: «Permettez-moi d’ajouter immédiatement qu’il s’agit d’une route régionale sur laquelle la ville n’a aucune autorité. Je ne peux que me demander comment cela est possible. Pas une seule fois, mais simplement deux fois la même erreur!». Si vous quittez le E17 pour vous diriger vers le centre de Courtrai, vous tomberez fatalement dessus.