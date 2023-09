Un poteau planté en plein milieu d’une piste cyclable: «C’est surréaliste, bienvenue en Belgique»

Depuis quelques jours, une nouvelle réalisation dans la commune de Court-Saint-Etienne ne manque pas de faire réagir les citoyens et les internautes. Pour marquer l’arrivée (et la sortie) dans le village de Faux, des nouveaux panneaux viennent d’être installés. Si l’idée était bonne, la réalisation laisse à désirer. En effet, l’un poteau de fixation a été coulé en plein milieu de la piste cyclable, tandis que l’autre a été installé de manière plutôt originale, en diagonale, dans le talus. Il s’agirait d’une initiative du Service public de Wallonie (SPW) non concertée avec la commune.