Un problème de surpoids: Des vols supplémentaires nécessaires pour transporter des… lutteurs de sumo

Imaginez, une dizaine de lutteurs de sumo se présentent dans deux aéroports afin de se rendre à leur compétition. C’est ce qui est arrivé au Japon et c’est l’épineux problème qu’a dû résoudre la compagnie aérienne Japan Airlines. On vous explique!

Des avions trop lourds

En transportant ces lutteurs pouvant peser jusqu’à 120 kg, la compagnie aérienne craignait que les avions ne soient trop lourds pour voler en toute sécurité. Elle redoutait que ce poids supplémentaire n’affecte l’approvisionnement en carburant de l’appareil. De plus, le vol retour aurait pu poser, lui aussi, problème car la piste de l’aéroport de l’île qui accueille la compétition est courte et donc l’avion aurait pu avoir plus de difficultés à décoller avec ces voyageurs au gabarit hors-norme, comme le révèle le Guardian.