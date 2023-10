Une affolante découverte dans un FlixBus: Ils cherchaient de la drogue et tombent sur des… serpents venimeux

Onze serpents venimeux

Des vipères du Gabon au venin très dangereux

Suite à cette affolante découverte, les pompiers ont été appelés pour emmener les serpents dans un centre spécialisé. Après analyse, il a été établi qu’il s’agissait de vipères du Gabon. Une espèce dont le venin entraîne des problèmes respiratoires et cardiaques ainsi que des hémorragies et une paralysie. Un tel transport aurait donc pu se révéler dramatique en cas d’échappée intempestive des animaux et de morsure… Heureusement, plus de peur que de mal et une enquête a été ouverte à l’encontre des propriétaires desdits serpents.