Une Allemande condamnée pour avoir eu des relations sexuelles dans une église

L’autel devra à nouveau être béni

L’autel sur lequel le couple a commis l’acte devra probablement être à nouveau consacré. Selon l’archidiocèse de Munich et de Freising, une telle cérémonie consiste à recouvrir l’autel et à le bénir à nouveau avec de l’encens et de l’eau bénite. La cérémonie, effectuée par un évêque, consiste à asperger l’autel, les fidèles et les murs de l’église d’eau bénite en tant que signe extérieur de purification, ont déclaré des responsables de l’église.