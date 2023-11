Une croisière «sans fin» annulée: «Je ne sais pas quelle direction va prendre ma vie»

La compagnie turque Miray Cruises, bien que méconnue du grand public, a réussi un tour de force marketing en proposant une croisière extraordinaire de trois ans à bord d’un paquebot, couvrant près de 210 000 kilomètres et permettant de visiter 140 pays. Cette idée a gagné en ampleur lorsque la compagnie a décidé de rendre la durée de séjour indéterminée.

Le tout était offert à un coût relativement abordable, comparé au train de vie des grandes métropoles, à partir de 35 000 € par an en partageant une cabine avec un compagnon de voyage. Certains passionnés, attirés par cette aventure unique, n’ont pas hésité à vendre tous leurs biens, y compris leur maison, pour concrétiser ce rêve de toute une vie.

Un projet trop audacieux?

En réaction à cette annulation, un porte-parole de Miray Cruises a déclaré: «Nous sommes profondément attristés par cette situation. Notre intention était toujours d’offrir une expérience exceptionnelle à nos passagers, mais nous avons été confrontés à des défis imprévus qui ont compromis la réalisation de notre projet. Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux qui ont placé leur confiance en Miray Cruises.»

«Je n’ai plus rien»

Les voyageurs déçus espèrent désormais que Miray Cruises honorera ses engagements en remboursant les sommes investies par ceux qui avaient osé rêver d’une croisière éternelle. «J’avais les trois prochaines années de ma vie planifiées, prêt à vivre une vie extraordinaire, et maintenant je n’ai plus rien. J’ai du mal à passer à autre chose», a confié un client à CNN. «Je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans cette position en tant que senior», déplore un autre. «Je ne sais pas quelle direction va prendre ma vie», ajoute encore un client.