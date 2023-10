Une femme de 80 ans retrouvée avec une aiguille dans le crâne: «Elle a été victime d’une pratique sordide»

Comme il est possible de l’observer sur les photos du scanner, un objet fin traverse le crâne de la femme de part et d’autre. Les médecins estiment que sa survie est tout simplement incroyable.

Une pratique courante

Malheureusement, cette femme n’est pas la première à avoir subi une tentative d’infanticide à cette époque. À cause des nombreuses années de famine qui sévissaient en Russie en 1943, il arrivait fréquemment qu’une fine aiguille soit enfoncée dans l’avant du crâne du bébé, partie qui répond au nom de «fontanelle» et qui à ce stade de l’enfant n’est pas encore formé. Par ce geste, la personne endommageait mortellement le cerveau du bébé tout en réalisant le crime parfait puisque: «La fontanelle se refermait rapidement, cachant les traces du crime, et le bébé mourait», explique l’a dévoilé le ministère de la Santé de la région de Sakhaline, en Russie.