Une jeune femme qui n’aimait pas l’eau plate se fait retirer 300 calculs rénaux

Xiao Yu, une jeune femme de 20 ans, a été hospitalisée au centre médical Chi Mei, à Tainan, après avoir souffert de fièvre et de fortes douleurs dans le bas du dos, rapporte Metro UK.

300 calculs rénaux

Après avoir effectué une radio, les médecins ont découvert que le rein droit de la jeune femme était gonflé de liquide et qu’il contenait de nombreux calculs rénaux mesurant entre 5 millimètres et 2 centimètres.

Son taux de globules blancs étant élevé, la patiente a reçu des antibiotiques et le liquide présent dans son rein a été drainé. Quelque 300 calculs rénaux ressemblant à des «petits pains cuits à la vapeur» ont été retirés.

Fan de bubble teas

Xiao Yu n’aime pas boire de l’eau et consommait la plupart du temps des bubble teas, des jus de fruits ou de l’alcool. Les minéraux ne se diluaient donc plus dans son urine, ce qui a conduit à la formation de calculs.

Le risque de contracter des calculs rénaux est trois fois plus grand pour les hommes que pour les femmes. Les personnes âgées entre 50 et 60 ans sont aussi en général plus touchées.