Une photo digne de «Black Mirror»: Elle immortalise ses essayages de robes de mariée et son reflet dans le miroir est… effrayant

Si Halloween est derrière nous, cette photo a créé une nouvelle vague d’effroi sur les réseaux sociaux… et a laissé les internautes perplexes. On vous explique!

L’écrivaine et comédienne britannique Tessa Coates a raconté sur Instagram ce qui lui est arrivé lors de ses essayages de robes de mariée et a partagé une photo pour appuyer ses dires. Une photo plutôt effrayante si vous êtes bien attentif… «C’est une vraie photo, qui n’a pas été retouchée, qui n’est pas un pano, qui n’est pas une Live Photo. Si vous ne voyez pas le problème, continuez à regarder et vous ne pourrez pas le manquer», a-t-elle d’abord déclaré. Avant d’ajouter que le problème de ce cliché résidait dans les miroirs.

Un phénomène étrange digne de «Black Mirror»

Ainsi, sur la photo, Tessa Coates prend la pose dans une robe de mariée devant deux miroirs. Si jusque-là, tout va bien, ce qui effraye tant c’est que la jeune femme n’a pas du tout la même pose dans les deux miroirs. Or, il s’agit d’un seul et même cliché…

Une explication tout à fait rationnelle

Une explication rationnelle qui a été confirmée par des employés d’Apple. Tessa Coates s’est en effet rendue dans un Apple Store pour élucider cette histoire et, sur place, on lui a dit que les smartphones sont des ordinateurs et non des appareils photo et qu’ils prennent une série d’images de gauche à droite. Cela signifie donc que son téléphone a capturé chacun de ses mouvements et les a combinés en une seule photo.