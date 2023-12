Une voiture fantôme sème la terreur sur les routes une fois la nuit tombée: «il y a des gens prêts à tuer pour le plaisir»

Une voiture «fantôme» sévit sur les routes

Les faits se déroulent dans les communes de Villiers-aux-Corneilles et de Sézanne, en début de soirée. Selon plusieurs témoignages recueillis par L’Union, une petite voiture toujours non identifiée roule soit les feux de circulation éteints en suivant une voiture, soit se place face à un automobiliste, en pleins phares, afin de l’éblouir. La voiture fantôme «s’amuserait» à pousser les véhicules dans le bas-côté.

«Je ne l’ai pas vue car elle était feux éteints»

«Je sortais de Villiers à une vitesse normale et à un moment donné, j’ai eu l’impression de sentir une présence près de moi. J’ai tourné la tête et il y avait bien une voiture. Elle s’est déportée très fortement vers moi. Je ne l’ai pas vue car elle était feux éteints», raconte ainsi Aurore, 23ans. «J’ai eu un assez bon réflexe donc je me suis décalée. Ce qui fait que les voitures se sont frôlées. La route était mouillée et j’ai quand même fini dans le bas-côté avec ma Citroën C4 coupée. J’ai eu peur. La voiture ne s’est même pas arrêtée. Elle a continué sa route. C’était juste pour le plaisir de mettre la voiture dans le bas-côté. Je me dis qu’il y a des gens prêts à tuer pour le plaisir», poursuit la jeune femme.