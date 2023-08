Vidéos à l’appui, il affirme vivre seul au monde dans le futur

Suivi par plus de 8 millions de personnes sur TikTok, un Espagnol affirme être le dernier survivant sur Terre et vivre en 2027. Les vidéos sont bluffantes.

On connaissait déjà les voyageurs du temps qui affirment (re)venir dans le présent pour dévoiler leurs prédictions foireuses du futur. Mais avec le compte TikTok Unico Sobreviviente (Le seul survivant en français), c’est encore autre chose.

«Je viens de me réveiller et je suis seul dans la ville»

L’Espagnol qui se cache derrière cette chaîne suivie par plus de 8 millions d’abonnés affirme vivre en l’an 2027 et être le dernier survivant sur Terre. Il a commencé son histoire le 13 février 2021 en écrivant: «Je viens de me réveiller dans un hôpital et je ne sais pas ce qui a pu se passer. Aujourd’hui, nous sommes le 13 février 2027 et je suis seul dans la ville».

De Paris à Rome, il est seul au monde

Le plus étonnant ce que depuis deux ans et demi, il publie des dizaines et des dizaines de vidéos dans lesquelles il n’a personne d’autre que lui et où il semble vraiment être seul au monde. Et l’Espagnol ne reste pas terré chez lui. Il visite des lieux publics, mais aussi d’autres pays comme l’Italie ou la France. Que ce soit dans un supermarché, dans un stade de foot, devant la Tour Eiffel ou la Tour de Pise, il n’y a personne à part lui.

Comment est-ce possible?

Vues des millions de fois, ses vidéos sont captivantes et dignes d’un bon film post-apocalyptique. Mais comment expliquer ces séquences, parfois dans des lieux habituellement très touristiques, où il n’y a personne. Si on part du principe que ce Tiktokeur invente tout et qu’il n’est pas le dernier survivant sur Terre, il y a deux hypothèses. La première est qu’il a tourné toutes ces vidéos durant les différents confinements en 2020 et en 2021. La seconde est qu’il efface informatiquement toute présence humaine de ces vidéos. Quoi qu’il en soit, le résultat est bluffant!