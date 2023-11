Voici ce qui sera diffusé sur CNN le jour de la fin du monde (vidéo)

Ted Turner, le fondateur milliardaire de CNN, a pensé à tout! Et si la fin du monde arrive un jour, on sait déjà vous dire ce qui sera diffusé sur la célèbre chaîne d’information américaine juste avant l’apocalypse. On vous raconte!

Une chanson aux allures d’hymne national

Ainsi, une chanson sera diffusée sur CNN lorsque le dernier jour de l’humanité aura sonné. Mais cette musique n’est pas n’importe laquelle. Si elle ressemble à s’y méprendre à un hymne national, ce morceau intitulé «Nearer My God To Thee» aurait été l’un des derniers titres interprétés par les musiciens du Titanic avant que le navire ne coule dans les eaux glacées de l’Océan Atlantique.

«Nous couvrirons la fin du monde»

Ted Turner a en effet révélé que sa chaîne de télévision avait un plan pour l’apocalypse, affirmant qu’elle continuerait à couvrir les événements «jusqu’à la fin du monde» et qu’une fois ce jour arrivé, ils joueront «‘Nearer My God To Thee’ avant de conclure».

Mais pas de panique! Si vous espérez que la fin du monde n’ait pas lieu de votre vivant et que vous êtes quand même curieux de savoir à quoi ressemble cette chanson qui sera diffusée lors de l’apocalypse, vous pouvez l’écouter juste ci-dessous. On y observe un groupe de musiciens interprétant le morceau devant le manoir des Turner. Les images datent des années 1980. Et elles auraient été filmées en cas de guerre nucléaire.

Une vidéo devenue virale

Cette vidéo, appelée «Turner Doomsday Video», a été divulguée par un employé de la chaîne. Devenue virale pour la première fois lorsqu’elle a été postée sur Youtube en 2015, elle a à nouveau fait le buzz il y a peu, cette fois sur TikTok.

Alors, CNN devra-t-elle un jour diffuser cette vidéo qui viendra signer la fin du monde? Seul l’avenir nous le dira…

