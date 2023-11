Voici l’homme le plus sexy de la planète (photo)

Faire avancer la bonne cause

Patrick Dempsey veut en profiter pour faire avancer une cause qui lui tient à cœur, lui qui a créé le Dempsey Center, un centre pour les malades du cancer et leur famille: «Je suis ravi que ça arrive maintenant. Bien évidemment, c’est agréable cette reconnaissance, et ça flatte mon ego, mais ça me permet surtout d’avoir une visibilité nécessaire pour faire quelque chose de positif.»