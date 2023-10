Voici pourquoi il ne faudrait surtout pas manger une banane qui a des taches blanches

Quand on achète des fruits, on choisit généralement les plus beaux. Pour ce qui est des bananes, c’est un peu différent. Certains les aiment jaunes, voire vertes, d’autres les préfèrent avec des taches brunes, soit bien mûres. Mais, comme l’a partagé une internaute, certaines bananes ont aussi des taches blanches. Et attention, il vaudrait mieux ne pas les manger !