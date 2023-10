Vous rêvez d’étudier à Poudlard? Cette université anglaise est pour vous

Un master complémentaire d’un an ouvert aux étrangers

Ce master intitulé «Magie et Sciences Occultes» a été imaginé, selon sa directrice et professeure Emily Selove, suite à la découverte d’un «récent regain d’intérêt pour la magie et l’occulte, à l’intérieur et à l’extérieur du monde universitaire». Pour accéder à ce master qui sera dispensé au sein de la faculté d’études arabes et islamiques, il vous faudra néanmoins remplir certaines conditions. Premièrement, vous devrez déjà avoir un diplôme universitaire puisqu’il s’agit ici d’un master complémentaire d’un an. Et si les étrangers peuvent suivre cette formation, il est essentiel de posséder un très bon niveau d’anglais et il faudra aussi payer un minerval d’un montant avoisinant les 28.000 € l’année.