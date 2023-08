Nationaal crisiscentrum komt opnieuw samen over Zuidstation: «Politieactie is geen duurzame oplossing»

«Geen duurzame oplossing»

Hoewel het kabinet-Verlinden van oordeel is dat «er een duidelijk signaal gegeven is aan de reizigers en de buurtbewoners dat hun bekommernissen werden gehoord» en het volgens haar ook buiten kijf staat dat «acties zoals zaterdag zich in de toekomst zeker nog zullen herhalen en hun nut hebben», wijst ze op het feit dat de grootschalige politie-interventie in het drukst bezochte station van het land niet de duurzame oplossing is die nodig is voor «de echte problematieken van illegaliteit, daklozen, verslavingen, hygiëne en verouderde en verloederde infrastructuur».

Evaluatie over verschillende assen

De eerste as waarop zal worden gewerkt, is de aanpak van de criminele fenomenen en illegaliteit in en rond het stationsgebouw. Een tweede as is de aanpak van de toestand van daklozen, hulpbehoevenden, de verslavings- en gezondheidsproblematiek en openbare netheid in de zone van het stationsgebouw. De derde as zijn infrastructurele aanpassingswerken met het oog op het verbeteren van de veiligheid in het station. De coördinerende rol van het Nationaal Crisiscentrum is beperkt in de tijd en moet op termijn overgedragen worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.