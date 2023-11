«Je handicap stopt niet aan de landsgrens»

«Een parkeerkaart voor personen met een handicap is enorm nuttig voor mij. Een vervoerskaart trouwens ook, want ik kan niet rijden», zegt Louise (30 jaar), een slechtziende lerares. «Als ik samen met een begeleider, mijn partner of vrienden met de auto onderweg ben, geven die voorbehouden parkeerplaatsen op vaste plekken mij houvast. Als ik uitstap in een bepaalde wijk weet ik meteen waar ik ben en welke kant ik op moet.»

Een onmisbare kaart voor onderweg

In andere Europese landen is de parkeerkaart echter niet altijd geldig. En zelfs op plaatsen waar de kaart in Europa wel geldig is, is het altijd een goed idee om op voorhand inlichtingen in te winnen want de kaart is niet overal inzetbaar op dezelfde manier. Sommige steden en gemeenten reserveren bijvoorbeeld alleen parkeerplaatsen voor hun eigen inwoners. «Jammer genoeg verdwijnt je handicap niet als je de grens oversteekt», zegt Louise. «Daarom begrijp ik niet waarom zo’n kaart alleen geldig zou zijn in het land waar je woont. Of je handicap zichtbaar is of niet, je bent er geen minuut van verlost.»