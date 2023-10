La Louvière 2.0, met de hulp van Europa

Aline, 45 jaar en mama van drie kinderen, woont al bijna 30 jaar in La Louvière en meer bepaald in twee deelgemeenten: eerst in Strépy-Bracquegnies, dan een tijdje in Maurage en nu opnieuw in Strépy. «Ik kom eigenlijk uit Brussel en ben samen met mijn ouders naar hier verhuisd.» Hoe zou ze La Louvière voorstellen aan iemand die de stad niet kent? «Als een relatief rustige en tegenwoordig bijzonder aangename plek, waar veel gebeurt om de stad nog groter, mooier en toegankelijker te maken.» Een heel verschil met vroeger, zegt Aline, die de stad de laatste jaren enorm heeft zien veranderen.

Ontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten

Er zijn in La Louvière zoveel projecten uitgevoerd, dat het onbegonnen werk is om ze allemaal op te noemen. «Het Boch-complex is bijvoorbeeld helemaal gesloopt», zegt Aline. De bekende faienceproducent ging al in de jaren 80 failliet. «Toen ik pas in La Louvière woonde, stond de verlaten fabriek er nog en zag je door de ramen stapels achtergelaten serviesgoed. Nu ziet het terrein er helemaal anders uit.» In het midden van een prachtige groenzone vind je er nu Keramiekcentrum Keramis. En er is nog wel meer veranderd. «Ik denk aan het administratief centrum, dat helemaal is verbouwd. De nieuwe gebouwen met grote glaspartijen zijn mooier én toegankelijker, ook voor mensen met een handicap zoals mijn zus. Je staat er niet altijd bij stil, maar voor mensen met een handicap maakt dit een enorm verschil.» Aline heeft nog wel meer voorbeelden paraat, zoals de renovatie van LouvExpo of de heraanleg van talrijke pleinen in de stad, zoals het Drapeau Blanc-kruispunt, dat de inwoners van La Louvière goed kennen. Ze denkt ook aan de herinrichting van het Parc Boël dat binnenkort opengesteld zal worden voor het grote publiek of de nieuwe sociale kruidenierswinkel die uitsluiting van bevolkingsgroepen wil tegengaan. «Ik vind dat de stad, het Gewest en ongetwijfeld ook Europa grote inspanningen hebben geleverd om La Louvière aangenamer en mooier te maken.»