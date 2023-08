Wanneer jonge vaktalenten knokken om een podiumplaats

Gepresenteerd door de Europese Commissie

Voor Héloïse en Magali komt de eindstreep in zicht. Want na hun selectie in een nationale competitie mogen ze als leden van het nationale team, de Red Bears, België vertegenwoordigen op EuroSkills Gdańsk. «Onze coach begeleidt ons met een uitgebreid technisch en mentaal trainingsprogramma om onze vaardigheden te verfijnen», zegt Héloïse, die het laatste jaar Textiel & Modetechnieken volgt aan de HELMo-hogeschool in Bergen (Mons).

Vaardigheden tot een hoger niveau tillen

Deze twee enthousiaste studenten, die de klassieke studierichtingen links hebben laten liggen, zien in EuroSkills een buitenkans om hun talenten en vaardigheden aan te scherpen. «Alleen al voor de Belgische finale hebben we naast onze gewone lessen veel extra uren gepresteerd, vooral aan technische aspecten», zegt Magali, die net klaar is met haar 7e jaar modeontwerp aan het Institut Saint-Joseph van Jambes. Héloïse vult aan: «Voor EuroSkills geven we het beste van onszelf, op allerlei domeinen: patroontechnieken, confectiewerk en zelfs Engels, want we moeten een presentatie geven.» De experten die het duo begeleiden, helpen hen niet alleen beroepsspecifieke vaardigheden te ontwikkelen, maar ook hun ‘soft skills’. «We werken aan ons zelfvertrouwen, stressbeheer en teamspirit en krijgen zelfs fysieke training», aldus Magali.

Betere vaardigheden als oplossing voor de talentencrisis