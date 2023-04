Deze drie horrorfilms jagen ons binnenkort de stuipen op het lijf in de bioscoop

Deze week verschijnt ‘Evil Dead Rise’ in de Belgische bioscoopzalen. Jullie weten allemaal wat voor grote horror-fans wij zijn. En ook wij weten dat er onder de trouwe Cinenews-bezoekers een heleboel horror-filmkenners zitten. We werden dit jaar best wel al verwend met enkele mooie horror-releases. Van ‘SCREAM VI’ tot ‘Knock at the Cabin’ en ‘Winnie-The-Pooh: Blood and Honey’. En ook de komende maanden zien er voor alle trouwe horrorfans zeer rooskleurig uit. Bij deze maakten wij een overzicht van de aankomende horrorfilms waar wij vol ongeduld naar uitkijken. En jij? Op welke horrorfilm kan jij niet wachten?