2023 wellicht warmste jaar ooit: «Klimaatinstorting is begonnen»

«De klimaatinstorting is begonnen», zo reageerde het hoofd van de Verenigde Naties, António Guterres, in een mededeling. «De wetenschappers waarschuwen sinds lang voor de gevolgen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen», aldus de VN-topman. «Ons klimaat implodeert sneller dan we aankunnen, met extreme weerverschijnselen die overal op de planeet toeslaan.»