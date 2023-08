3x heerlijk vegan lunchen in Brussel

Lucifer Lives

De naam doet het al vermoeden: Lucifer Lives serveert vegan lunches met een flinke portie horror. Hun interieur lijkt op een charmante living van een Lovecraft-liefhebber. Oranje zetels, doodskoppen, gothic prenten, kasten in de vorm van doodskisten: hier is het elke dag Halloween. De keuken is dan weer lekker hartverwarmend. Hun selectie taarten – die elke week verwisselt – is om je duimen bij af te likken en de sandwiches stellen nooit teleur. De ware verrassing schuilt evenwel in hun lunchmenu, die vaak leentjebuur speelt bij Belgische brasserieën. In het verleden stond al worst met puree vol au vegan of gehaktballen in rode wijn op de kaart, zonder dat er een dier aan te pas kwam.

Hoogstraat 120 1000 Brussel

Liu Lin

Liu Lin nam in 2019 zijn intrek in de Marollen en is sindsdien niet meer weg te denken. Twee zussen serveren er Thais streetfood, maar dan volledig plant-based. Denk aan: vegan calamares, brochette met gemarineerde soja en crispy «chicky» met gewokte groenten. Stuk voor stuk goed bereide gerechten, die gezond, plantaardig en lekker zijn. Het interieur is stijlvol en de prijzen zijn democratisch: liefhebbers van de betere Thai, weten waar naartoe.

Hoogstraat 20 1000 Brussel

Le Botaniste

Le Botaniste is de ideale zaak voor wie een snelle, betaalbare, trendy én vegan lunchplek zoekt in Brussel. Het interieur ziet er uit als een apotheekzaak, maar de gerechten voelen allesbehalve klinisch aan. In ieder kommetje die hier over de toog gaat zit een creatief en 100% plantaardig gerecht dat goed is voor je lijf en de planeet, van chili sin carne tot frisse curry. En dat concept werkt uitstekend. Alain Coumont, de oprichter van Le Pain Quotidien, opende dankzij het aanhoudende succes al zes filialen, waarvan twee in Brussel en drie in New York.

Franklinstraat 2, 1000 Brussel

Rue du Bailli 10, 1000, Brussel

