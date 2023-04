Albert Heijn experimenteert in Nederland met «eerlijke prijs» voor meeneemkoffie

De klant kan zelf kiezen wat hij betaalt voor zijn meeneemkoffie bij een Albert Heijn To Go in Wageningen, Groningen en Zaandam. Een espresso kost normaal 1,75 euro, maar de eerlijke prijs bedraagt 1,81 euro. Voor een cappuccino is het prijsverschil nog groter: 2 euro normale prijs, versus 2,28 euro, vooral vanwege de milieu-impact van koeienmelk. Een cappuccino met havermelk is goedkoper.