Amerikaanse studie waarschuwt voor ’s nachts opladen van elektrische auto

Het gros van de eigenaars van elektrische wagens laadt z’n voertuig ‘s avonds of ‘s nachts thuis op. Dat kan in de nabije toekomst tot overbelasting van het elektriciteitsnetwerk leiden, zo waarschuwt de universiteit van Stanford in een nieuwe studie.

Uit de studie blijkt dat de overgrote meerderheid van de eigenaars van elektrische voertuigen hun wagens ‘s avonds of ‘s nachts thuis opladen, en dat zou het elektriciteitsnet kunnen overbelasten. In de studie wordt eigenaars van elektrische voertuigen aanbevolen hun auto’s overdag op het werk of bij openbare laadstations op te laden.

De studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Energy, onderzocht de belasting die het elektriciteitsnet in het westen van de Verenigde Staten tegen 2035 zal ondervinden door het groeiende aantal elektrische voertuigen. Conclusie: als de snelle groei van elektrische voertuigen zich doorzet en het nachtelijk opladen thuis een gewoonte blijft, kan de piekvraag naar elektriciteit in iets meer dan tien jaar met 25% toenemen.

Oplaadgewoonten veranderen

Als de meeste elektrische auto’s ‘s nachts blijven opladen zal de staat Californië meer generatoren moeten bouwen, waarschijnlijk op aardgas, of op grote schaal moeten investeren in dure energieopslag. Als meer mensen hun oplaadgewoonten zouden verschuiven naar overdag op het werk of openbare oplaadstations, zou dat de uitstoot van broeikasgassen verminderen en extra kosten voor het opwekken en opslaan van elektriciteit vermijden.

Een probleem is dat commerciële en industriële klanten van energieleveranciers hoge tarieven moeten betalen op basis van hun piekverbruik van elektriciteit, wat werkgevers kan ontmoedigen om laders te installeren, vooral wanneer de helft of meer van hun werknemers met elektrische auto’s rijden.

«We moedigen beleidsmakers aan om nutstarieven te overwegen die het opladen overdag en investeringen in oplaadinfrastructuur stimuleren, zodat mensen hun auto’s meer op het werk gaan opladen», aldus Ram Rajagopal, coauteur van de studie. Momenteel heeft Californië in de late ochtend en vroege middag nog een overschot aan elektriciteit, vooral dankzij de zonne-energiecapaciteit.

Ook in België

Niet alleen in Californië dreigt overblasting van het elektriciteitsnetwerk door het opladen van elektrische auto’s, ook in België speelt die bezorgdheid. In februari stelde energieregulator VREG nog een aantal beleidsmaatregelen voor die een verlagend effect hebben op de toekomstige netbelasting. Het gaat bijvoorbeeld om het stimuleren van trager opladen van elektrische voertuigen op laagspanning. In de toekomst – «richting 2050» – zal het laagspanningsnet op veel plaatsen versterkt moeten worden om overbelasting te voorkomen.

Enkele jaren geleden klonk bij monde van sectororganisatie Synergrid nog dat het Belgische elektriciteitsnetwerk «een groei van het elektrische wagenpark aankan, op voorwaarde dat het laden van de voertuigen gespreid gebeurt». «Als iedereen zijn wagen op hetzelfde moment bij thuiskomst van het werk in het stopcontact steekt, is er een probleem.»