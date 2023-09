Bamboesoort bloeit voor het eerst in 120 jaar: «Dit kan dramatische gevolgen hebben»

Met een kloof van meer dan een eeuw tussen twee bloeiperioden krijgen plantkundigen niet veel kans om te bestuderen hoe ze opbloeien. De laatste grote bloei vond plaats in 1908, maar er was ook bloei tussen 1903 en 1912, waardoor de volgende grote bloei rond 2028 valt.

Een mogelijke ramp

«De bamboe produceerde geen levensvatbare zaden die kunnen ontkiemen», zei auteur Toshihiro Yamada in een verklaring. «De productie van bamboescheuten stopte na de bloei. Er was geen teken van voortplantingvan deze bamboe na de bloei gedurende de eerste drie jaar.»

«Alle halmen stierven»

«Alle halmen stierven op de onderzoekslocatie en er was geen teken van regeneratie door zaad, halm of dwergstammen», voegde het team eraan toe in hun artikel. «Deze resultaten suggereren een duistere toekomst voor de zwarte bamboe in Japan: de soort is mogelijk moeilijk te regenereren na de bloei.»