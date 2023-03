Bereken eens je watervoetafdruk op Wereldwaterdag: «We moeten om water geven»

22 maart staat elk jaar opnieuw in het teken van water. Wereldwaterdag werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties in 1993 en heeft als doel de lidstaten van de VN op te roepen om op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. Wat zijn de grootste uitdagingen en hoe kan jij helpen? We zetten het op een rijtje.

Van 22 tot 24 maart wordt in New York de VN-waterconferentie gehouden. Door sommigen wordt de conferentie omschreven als ‘een Parijs-moment voor water’, verwijzend naar de klimaattop van Parijs in 2015. Het is dan ook de eerste keer in bijna 50 jaar dat er een waterconferentie wordt georganiseerd, en de inzet is hoog.

«Onze prioriteit is om de wereld wakker te schudden, om iedereen water beter te laten begrijpen, waarderen en beheren», zegt Nathalie Olijslager, Nederlands programmadirecteur aan het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties. «Terwijl de bevolking op onze planeet groeit, denken we niet echt na over de hoeveelheid water die we hebben, noch over hoe we het gebruiken of hergebruiken. Het grondwater raakt sneller uitgeput dan we het kunnen aanvullen; het water raakt steeds meer vervuild, wat niet alleen gevolgen heeft voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. We hopen een momentum te creëren om te laten zien dat we om water moeten geven en erin moeten investeren.»

Tijdens de conferentie staan vier thema’s centraal. «Ten eerste, water voor de gezondheid: er zijn nog altijd miljarden mensen die geen toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen”« aldus Olijslager. «Ten tweede, water voor duurzame ontwikkeling: hoeveel water gebruiken we voor onze economie en voedselproductie? We moeten duidelijk maken dat water ook de motor van onze economie is. Ten derde, water voor het klimaat: mensen zijn zich bewust van de klimaatcrisis, maar we moeten er wel nog steeds in investeren, want als je vooraf investeert, red je levens en heb je minder economische schade. Vier, water voor samenwerking: water is een internationaal gemeenschappelijk goed. Het is van groot belang te zorgen voor goede samenwerking en landen ervan bewust te maken dat we allemaal afhankelijk zijn van water en onderling afhankelijk zijn van de toevoer van water van goede kwaliteit. Belangrijk is daarbij dat we moeten vermijden dat het actieplan (de ‘Wateractieagenda’, nvdr) dat we zullen opstellen tijdens de conferentie uiteindelijk in een la zal belanden.»

70 badkuipen

En dat er een actieplan nodig is, blijkt uit onderstaande cijfers. In 1998 bedacht hoogleraar waterbeheer Arjen Hoekstra de term ‘watervoetafdruk’. De watervoetafdruk meet het totale volume aan zoet water dat gebruikt wordt om goederen en diensten te maken die door een persoon worden geconsumeerd. En er wordt kwistig zoet water gebruikt om al die zaken te produceren. Volgens het Water Footprint Network verbruikt elke Belg 5.200 liter per dag. Dat is genoeg om 70 badkuipen mee te vullen. Daarmee is de watervoetafdruk van de Belg hoger dan het Europees gemiddelde, namelijk 4.992 liter per dag per persoon. België heeft ook een veel hoger waterverbruik dan zijn buurlanden Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De gemiddelde watervoetafdruk van de wereldbevolking bedraagt trouwens 3.800 liter per dag.

5.200 liter per dag, onmogelijk denk je vast. Toch is het de harde waarheid. Het gaat namelijk niet enkel om het water dat je direct gebruikt: zoals het water dat je drinkt, kookt of gebruikt tijdens het douchen. «De watervoetafdruk brengt niet enkel direct water in kaart», schrijft Join For Water. «Er wordt ook gekeken naar de hoeveelheid water die nodig was om het stukje vlees dat jij eet te maken, de jeans die je draagt, de koffie die je drinkt...» Zo kost de productie van dat kopje koffie gemiddeld 123 liter water, een glas Spaanse wijn 190 en een katoenen T-shirt 3.000 liter. En dat kan grote consequenties hebben: «Indien niet duurzaam wordt omgegaan met de beschikbare waterbronnen, kunnen meren, rivieren en grondwaterlagen uitgeput geraken. Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen en natuur», besluit Join For Water.

Zo verklein je je watervoetafdruk

Tips om je watervoetafdruk te verkleinen:

- Drink cichoreikoffie in plaats van gewone koffie

De cichorei is een Europese plant, en kan gewoon in België groeien.

- Eet minder vlees

Kilootje rundvlees gekocht? Voor de productie is 15.000 liter water nodig. De meeste liters gingen naar de productie van het veevoeder.

- Drink kraantjeswater

De watervoetafdruk is zes keer kleiner dan die van flessenwater omdat er geen water gebruikt moet worden voor de productie van de flessen en het vervoer

- Laat de kraan niet open staan wanneer je je tanden poetst

Er kan 1 tot 2 liter water verloren gaan als je de kraan niet dichtdraait.

Bereken je watervoetafdruk op waterchallenge.be