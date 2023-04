Bijna honderd opmerkelijke werven te bezichtigen door grote publiek op Open Wervendag

Vorig jaar namen 54.000 fysieke bezoekers en 141.000 online bezoekers deel aan Open Wervendag. Er waren alles samen ruim 90 werven opengesteld voor het grote publiek - gaande van grote infrastructuurwerken als de Oosterweel en de sluis van Terneuzen tot werven van bijvoorbeeld energiezuinige woningen en wijken - waarvan een tiental enkel virtueel te bezoeken viel. Het thema van de 15de editie was energetische renovatie, betaalbaarheid van wonen en herbestemming van panden.

Duurzamer en veiliger

Ook dit jaar kiest Embuild weer voor een combinatie van fysieke en virtuele bezoeken. «We willen immers zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met onze sector. Dat is belangrijk omdat de bouw de laatste jaren sterk geëvolueerd is: de sector is duurzamer en veiliger geworden, mede door het gebruik van nieuwe technologieën», zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild.