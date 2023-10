Brussels proefproject kan taxi’s naar groene toekomst brengen

Taxis Verts is het grootste taxiplatform in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed voor een vloot van meer dan 1.000 chauffeurs. Virya Energy is een holding actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, met focus op onshore windenergie. Hoofdaandeelhouder is de Colruyt Group, die de holding in 2019 oprichtte en met 60% een meerderheidsaandeel in het bedrijf bezit.

De transportsector is verantwoordelijk voor 21,5% van de CO2-uitstoot in België. Het proefproject en onderzoek van Virya Energy en Taxis Verts moet aantonen dat dat cijfer in de toekomst heel wat lager kan. Zo werd de allereerste waterstoftaxi een jaar lang de Belgische wegen opgestuurd en vergeleken met elektrische en/of verbrandingsmotoren.

Grondige vergelijking

Na een gedetailleerde vergelijking tussen verschillende energiebronnen voor wagens, waaronder diesel, elektriciteit en waterstof, blijkt dat waterstof volgens de onderzoekers een efficiënt en makkelijk inzetbaar alternatief is voor diesel of elektriciteit. De vergelijking gebeurde op basis van verschillende parameters, waaronder exploitatiekost, koolstofemissie en gebruiksgemak.

De ingezette waterstoftaxi legde in 2023 meer dan 55.000 kilometer af. Er werden 2.700 passagiers vervoerd met de waterstoftaxi. De taxi gebruikte meer dan 660 kilo waterstof, die lokaal geproduceerd werd op basis van hernieuwbare elektriciteit. Voor dezelfde afstand zou een dieselvoertuig ongeveer 11 ton CO2 nodig hebben.

2025

Volgens Virya Energy en Taxis Verts is er nood aan waterstoftechnologie voor taxi’s en wagens. Tegen 2030 moeten alle dieselvoertuigen geweerd worden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar voor taxibedrijven is die deadline al voor 2025. Vanaf dan moeten Brusselse taxi’s kiezen tussen waterstofvoertuigen en elektrische wagens.

De twee bedrijven vinden dat er dringend een gelijke ondersteuning moet komen voor beide duurzame technologieën. Het gewest werkt reeds aan een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische wagens in de hoofdstad. Met het plan electrify.brussels beoogt de Brusselse regering om 22.000 publieke laadpalen te installeren tegen 2035. Virya Energy wijst erop dat er ook dringend infrastructuur voor de verdere ontwikkeling van waterstofmobiliteit voorzien moet worden in de regio.

Halle dichtste bij

«De installatie van tankstations met groene waterstof in de hoofdstad zou de ontwikkeling van een vloot waterstofvoertuigen ondersteunen», zo duidt Virya Energy. «In het kader van de ’AFIR’ (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) vraagt de Europese Unie haar lidstaten om tegen 2030 minstens één waterstofstation te hebben in stedelijke gebieden.» Vandaag zijn er slechts zeven in België, allemaal buiten Brussel. Wel is er een waterstofstation in Halle.

«Duurzame waterstof biedt een welkome aanvulling op elektrische voertuigen voor groene mobiliteit. Deze twee technologieën moeten samen worden overwogen, zonder te wachten, om de Brusselaars schonere lucht, stiller vervoer en een duurzame toekomst te bieden», duidt de holding.

Lagere kosten

Waterstof als brandstof heeft ook nog andere voordelen, zoals een lagere kost voor de eigenaar van het voertuig, alsook een vergelijkbare gebruikskost bij het vervoeren van passagiers. Er zijn geen langdurige laadtijden nodig, zoals bij elektrische wagens wel het geval is. «Het integreren van dit type voertuig in de Brusselse taxivloot moet bijdragen aan de Brusselse ambities op het vlak van koolstofneutraliteit, zonder inkomstenverlies voor taxibedrijven», verklaren Taxi Verts en Virya Energy.

Lees ook Brussel verwelkomt nieuwe techno club UMI