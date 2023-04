Brusselse fietsenmaker wil 10.000‘longtailfietsen’ produceren

Ingenieur en Bike 43-oprichter Etienne Richelle ontwierp in 2011 al een prototype van zijn longtailfiets. Vijf jaar geleden bracht hij de fiets, die tot drie kinderen kan vervoeren en makkelijk op te tuigen is met accessoires, op de markt. Intussen is de ‘familiefiets’, die in de markt wordt gezet als duurzaam alternatief voor de auto, bij fietsenwinkels in heel Europa te verkrijgen.

Richelle kreeg in 2022 het gezelschap van investeerders Miguel Van Damme en Thibaut Dehem, die 1 miljoen euro pompten in het bedrijf. Samen richtten ze een nieuwe vennootschap op met hoofdzetel in Brussel, vlak bij het maatwerkbedrijf Travie, waar de fietsen geassembleerd worden. Daarnaast ging Bike 43 ook een lening aan bij de Brusselse investeringsmaatschappij finance&invest.brussels en vezekerde het zich van een bankfinanciering.

Bike 43 zegt al winstgevend te zijn en wil met het verse geld de productie in zijn tweede werkingsjaar verdrievoudigen. «De verse middelen zijn uitsluitend bestemd als werkkapitaal voor de grondstoffenvoorraad», luidt het. De fietsenmaker mikt op 10.000 exemplaren.

Internationaal

Momenteel verkoopt Bike 43 de helft van zijn fietsen in België en de andere helft elders in Europa. Het gaat vooral om Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Naar eigen zeggen merkt Bike 43 ook in Scandinavië een stijgende interesse.