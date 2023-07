Dankzij deze tips blijft je tuin ook tijdens je vakantie prachtig groen

Niets leukers dan op vakantie gaan en de dagelijkse sleur even achter je laten. Bij het woord alleen al denken we spontaan aan cocktails, luie ochtenden en een frisse duik in zee. Maar wat er in de tussentijd met je huis en tuin gebeurt, is een heel ander verhaal. En zorgt zo nu en dan voor kopzorgen.

Wat je huis betreft, is het inde meeste gevallen wel mogelijk om een oplossing te bedenken. Of je vraagt aan een vriend of familielid om tijdens je afwezigheid in je huis te komen wonen, waardoor ook je eventuele planten en huisdieren de nodige zorgen krijgen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er tijdens je vakantie thuis niets verzorgd moet worden en dan hoef je alleen maar de voordeur achter je dicht te trekken bij je vertrek. Maar wat met je tuin?

Thuiskomen met een overwoekerde tuin of een kerkhof waar zich ooit je moestuin bevond, is natuurlijk geen optie. Althans, geen leuke optie. Je kan uiteraard aan je buren vragen om zo nu en dan je planten water te geven, maar zelfs dan is een beetje voorbereiden aan te raden. Vertrek je binnenkort voor enkele dagen of weken naar andere oorden? Dan blijft dankzij deze tips je tuin ook tijdens je afwezigheid helemaal prachtig.

Bewateringssyteem

Misschien heb jehet hele jaar door al een automatisch bewateringssyteem (dat gebruikmaakt van regenwater) waarmee je je moestuin of mooiste planten in vorm houdt, maar als dat niet het geval is, kan je voor vertrek nog snel het één en ander regelen. Dankzij oja’s (terracotta watercontainers) of simpelweg door middel van een PET-flesje met enkele gaten in de dop kunnen je planten enkele dagen op zichzelf overleven. Daarna kan je eventueel aan je buren of familie vragen om die watervoorraden opnieuw te komen aanvullen. Nog een tip: geef je planten de ochtend van je vertrek extra veel water, zodat ze hun reserves kunnen aanvullen.

Schaduw, geen zon

Op enkele uitzonderingen na houden de meeste planten niet van té felle zon. Staat er een hittegolf of enkele erg warme dagen op de planning tijdens je afwezigheid, probeer dan om zo veel mogelijk planten op een schaduwrijke plek te zetten. Zo verbranden ze niet én verbruiken ze ook nog eens minder water.

Bedek je bodem

Misschien ken je het woord ‘mulchen’ al, misschien nog niet, maar het is een prima techniek om er tijdens je vakantie voor te zorgen dat je planten niet uitdrogen. Bovendien houdt het overmatige onkruidgroei tegen, waardoor je bij je terugkeer niet meteen op je knieën de tuin in moet duiken. Maai voor je vertrek eventueel je gazon en gebruik het gras dat je daarbij verkrijgt om je plantenbedden een extra lading mulch te geven.