Deze iconische Ierse bergpas kan voor dit prijsje van jou zijn: «een stukje puur Ierland»

Noonan zei vrijdag aan de publieke omroep RTÉ dat hij een koper wilde vinden die het hele gebied zou overnemen en publieke toegang zou garanderen. De Conor Pass ligt in een zuidwestelijke uithoek van Ierland en is geliefd bij toeristen vanwege het magnifieke uitzicht over het ruige Ierse landschap. De toekomstige eigenaar krijgt ook de vele schaapjes die het gebied begrazen bij de aankoop.