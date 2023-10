Dieren zijn banger van het geluid van mensen dan van brullende leeuwen

De onderzoekers voerden hun onderzoek uit in het populaire Kruger National Park in Zuid-Afrika. Ze testten de reacties van zoogdieren, waaronder antilopen, olifanten, giraffen, luipaarden en wrattenzwijnen, in het park via luidsprekers die ze verborgen in de waterpoelen. Ze lieten opnames spelen van een normaal gesprek tussen mensen. De taal die gesproken werd waren de lokale talen uit de regio. Wat bleek? Ongeveer 95% van de dieren werd extreem bang van het geluid, en maakte zich snel uit de voeten. Het geluid van brullende of grommende leeuwen had opvallend minder effect. Meer nog, sommige olifanten stonden zelfs klaar om de confrontatie aan te gaan met de bron van het geluid van de leeuw.