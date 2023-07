Dit milieuvriendelijk alternatief voor crematie is binnenkort ook mogelijk in het Verenigd Koninkrijk

Het kan al in Canada, Zuid-Afrika, verschillende Amerikaanse staten en binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk: resomatie of watercrematie. Het oplossen van een stoffelijk overschot bij hoge temperatuur en onder druk, met toevoeging van alkali en water, is ontwikkeld om het milieu ook in de uitvaartsector minder te belasten. Bij het proces komen er immers geen schadelijke stoffen vrij als dioxines en kwik, wat wel het geval is bij crematie.

De grootste uitvaartverzorger in het Verenigd Koninkrijk, Co-op Funeralcare, heeft onlangs aangekondigd dat het later dit jaar zal starten met het aanbieden van diensten voor watercrematie, ook bekend als resomatie. Watercrematie was al legaal in het Verenigd Koninkrijk, mits voldaan werd aan gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving, maar zal weldra dus voor het eerst op grote schaal worden aangeboden in het land.

Na het overlijden zijn er in het grootste deel van Europa momenteel maar twee opties: begraven of gecremeerd worden. Maar er worden nieuwe opties onderzocht.

Vijf keer minder energieverslindend dan vuurcrematie

Bij watercrematie, ook bekend als aquamatie, resomatie en alkalische hydrolyse, wordt water gebruikt om het lichaam te herleiden tot de skeletresten. Het stoffelijk overschot wordt in een stalen vat geplaatst dat gevuld is met water en een alkalische oplossing. Vervolgens wordt het verhit tot 150 à 180 graden Celsius, waardoor het menselijk weefsel ‘oplost’ in de vloeistof. Na ongeveer drie tot vier uur blijven alleen de beenderen over. Die worden vermalen tot een wit poeder, in een urne gedaan en aan de nabestaanden gegeven. Zo zou slechts 3% van het menselijke lichaam overblijven na dit proces.

Onder meer de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsheld Desmond TuTu koos voor watercrematie na zijn dood in 2021. Hij wilde een milieuvriendelijke begrafenis. Volgens het Britse bedrijf Resomation verbruikt resomatie vijf keer minder energie dan een vuurcrematie. Zo’n traditionele crematie stoot ongeveer 245 kg koolstof uit, het equivalent van je smartphone 29.000 keer opladen. Traditionele begrafenissen hebben eveneens negatieve gevolgen voor het milieu: de chemicaliën die worden gebruikt bij het balsemen kunnen weglekken en de omliggende grond en waterwegen vervuilen.

Vraag naar milieuvriendelijkere alternatieven

De vraag naar milieuvriendelijkere alternatieven voor het levenseinde stijgt, zo blijkt uit onderzoek van YouGov in opdracht van Co-op Funeralcare. 89% van de bevraagde volwassenen in het Verenigd Koninkrijk had nog nooit van de term resomatie gehoord, wees het onderzoek uit. Toen ze wisten wat het inhield, gaf iets minder dan een derde (29%) aan dat ze die methode voor hun eigen levenseinde zouden kiezen als het beschikbaar was.

Ierland opent dit jaar zijn eerste watercrematie-installatie. De methode is al beschikbaar in verschillende Amerikaanse staten, Canada en Zuid-Afrika. In Nederland mogen vooralsnog alleen huisdieren worden geresomeerd, maar pleiten uitvaartondernemers al enkele jaren voor een wijziging van de wet op de lijkbezorging, zodat resomeren van mensen ook hier mogelijk wordt.

Binnenkort ook in België?

In België is momenteel enkel begraven of cremeren mogelijk. Eind 2021 klonk het wel dat «er geen bezwaar is om resomatie in de toekomst mogelijk te maken naast begraven en cremeren», zo zei het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek toen in een advies aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Somers vroeg eerder aan het adviescomité om zich te buigen over de ethische aspecten van resomatie, om die eventueel toe te laten als alternatieve wijzen van lijkbezorging.

«Resomatie staat technologisch op punt en doorstaat de toetsing met het ethisch kader dat hier wordt gebruikt», aldus het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in zijn advies. «Op verschillende punten, onder meer milieu-impact, steekt resomatie zelfs gunstig af tegenover crematie en begraven.» Het comité wees er ook op dat resomatie net als crematie «tegemoet kan komen aan de ruimteproblematiek die de klassieke begrafenismethode met zich meebrengt».

Ondanks dat positief advies is er in Vlaanderen tot op heden (nog) geen concrete regelgeving over deze nieuwe vorm van lijkbezorging.

Lees ook 1 op de 8 mannen nam al een condoom mee naar een begrafenis