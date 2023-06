Dit is wat je hond je probeert te vertellen

Lichaamstaal

Krabben of niezen : Je hond kan natuurlijk jeuk hebben en moet soms niezen, maar wanneer hij plotseling gaat krabben, kan dat ook betekenen dat hij contact met jou wil vermijden. Gapen is ook een teken dat hij zich ongemakkelijk voelt.

Kwispelen met de staart is niet altijd een teken dat een hond blij is. Terwijl zijn staart kwispelt, moet je letten op bijkomende signalen: Is zijn lichaamshouding gespannen? Een stijve houding betekent dat de hond klaar is om te vechten. Zijn de oren naar achteren? Dan is het beestje misschien angstig, net als wanneer zijn ogen snel knipperen. Een vaste blik daarentegen wijst op agressie of angst die tot agressie kan leiden.