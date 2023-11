Dominica gaat eerste reservaat voor potvissen oprichten

De zone strekt zich uit over bijna 800 km2 voor de kust van Dominica. Dat komt ongeveer overeen met de oppervlakte van het eiland zelf.

Het land hoopt op deze manier op meer inkomsten uit toerisme. Maar dankzij de walvisachtigen zou het ook mogelijk zijn om op een natuurlijke manier meer koolstofdioxide op te slaan in de onderwaterwereld. «De ongeveer tweehonderd potvissen die in onze zee leven zijn dierbare inwoners van Dominica», zegt premier Roosevelt Skerrit in een persbericht.