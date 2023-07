«Eerlijke luchtvaartbelasting zou staatskas 700 miljoen opleveren»

«De analyse bekeek wat de inkomsten voor het overheidsbudget zouden zijn als de sector wél eerlijk belast zou worden, rekening houdend met de enorme klimaatimpact van de luchtvaart», licht BBL toe. «In België is er bijvoorbeeld geen kerosinebelasting, zijn de vliegtaks en de btw erg laag en is er alleen een koolstoftaks voor vluchten binnen Europa.»

Momenteel ligt de kloof tussen de werkelijke inkomsten en wat de belastingen op de sector zouden opleveren als er geen sprake zou zijn van vrijstellingen volgens T&E op 700 miljoen euro in België. «Dat is 350 keer het bedrag dat de regering voorziet ter ondersteuning van de nachttreinen», merkt BBL op. «Doordat het vliegverkeer blijft stijgen tot het precovidniveau, zal de belastingkloof alleen maar verder vergroten», luidt het bovendien. Tegen 2025 zou het bedrag zo kunnen oplopen tot 950 miljoen euro.

Zwaarder belasten

In heel Europa laten overheden in totaal 34,2 miljard euro aan belastingen links liggen, aldus T&E. «Daarmee zou 1.400 kilometer aan hogesnelheidsspoorinfrastructuur betaald kunnen worden, de afstand tussen Hamburg en Rome», merkt de koepel op. Het bedrag zou op basis van de passagiersverwachtingen oplopen tot 47,1 miljard over twee jaar.