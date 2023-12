Engelands enige tuimelaarpopulatie met uitsterven bedreigd

Bijna tien jaar lang werkten wetenschappers en natuurorganisaties aan de Engelse Kanaalkust samen met burgerwetenschappers om de dolfijnenpopulatie in kaart te brengen. Nooit eerder werd zo een preciezer beeld gekregen van de populatie, hun bewegingen, hun sociale interacties en hun uitdagingen. Onderzoekers schatten dat de school momenteel nog bestaat uit amper 48 dolfijnen, ongeveer de helft van de meeste tuimelaarpopulaties die aan de kust leven. Dat is ook ongeveer tien keer kleiner dan een school die aan de Franse Kanaalkust leeft.

Dringende maatregelen

Het onderzoek werd geleid door de Cornwall Wildlife Trust en wetenschappers van de Universiteit van Plymouth. Zij verzamelden en analyseerden de data van waarnemingen, via het South Coast Bottlenose Dolphin Consortium. Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Animal Conservation.

Wetenschappers brachten de populatie tuimelaars voor het eerst in kaart midden jaren negentig. In 2017 ging er opnieuw wetenschappelijke aandacht uit naar de dolfijnen, nadat de Cornwall Wildlife Trust zijn bezorgdheid had geuit over hun lot.