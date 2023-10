«EU moet jaarlijks drie keer meer windmolens plaatsen om klimaatakkoord te volgen»

Zeventien landen van de Europese Unie plaatsen te weinig windmolens om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat meldt milieuorganisatie WWF in een rapport over windenergie in de EU. België is op dat vlak ambitieuzer dan het scenario dat het klimaatakkoord had vooropgesteld voor ons land.

De Europese Unie besliste in september dat tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de lidstaten moet toenemen tot minstens 42,5%. Het rapport verzamelde daarop de plannen van de 27 lidstaten over windenergie om die te vergelijken met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord moest de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celsius.

Het rapport van WWF stelt vast dat het windenergiebeleid van slechts tien lidstaten overeenstemt met het afgesproken klimaatakkoord. Vier Europese landen halen de doelen net niet. België is een van de beste leerlingen van de klas met het doel om tegen 2030 10,24 GW aan windenergie te produceren. Dat is aanzienlijk meer dan de 8,21 GW die het klimaatakkoord had bepaald. In 2022 had ons land een capaciteit van 5,3 GW aan windenergie. Het goede rapport heeft België vooral te danken aan de geplande uitbreiding van een windmolenpark op zee, waardoor er in totaal 6 GW offshore zou worden opgewekt in 2030.

Een van wereldwijde koplopers in wind op zee

België is een van de wereldwijde koplopers in wind op zee, laat het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) weten. «We versnellen de energietransitie dankzij een verdrievoudiging van windenergie in de Belgische Noordzee tegen 2030», klinkt het. «We zitten volledig op schema om die ambities waar te maken door onder meer de bouw van een energie-eiland, een wereldprimeur. De milieuvergunning daarvoor werd dinsdag afgeleverd. De bouw van het eiland start in maart 2024, de eerste windmolens worden gebouwd in 2028.»

Over heel de Europese Unie zijn de inspanning onvoldoende, stelt de milieuorganisatie. De jaarlijkse installatie aan windenergie bedroeg vorig jaar 16 GW, maar dat cijfers moet volgens WWF worden verdrievoudigd tot 44 GW tegen 2030.

WWF pleit er dus voor de plaatsing van windmolens te versnellen, op zee en aan land. De installaties moeten wel «rekening houden met ecosystemen» en «gepland worden met en voor de bevolking». De milieuorganisatie merkt tot slot op dat de installatie van windmolens moet gepaard gaan met andere hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, en een drastische vermindering van het energieverbruik.

Lees ook Ruim 400 klimaatactivisten aangehouden na blokkade van snelweg in Nederland (video)