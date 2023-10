Europees akkoord bereikt over uitfasering van meest vervuilende broeikasgassen

«Dit akkoord is een belangrijke stap in ons gevecht tegen klimaatverandering en zal ons helpen onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken», reageert de Spaanse minister voor Ecologische Transitie Teresa Ribera Rodríguez, die de lidstaten door de onderhandelingen leidde.

‘Forever chemicals’

Het is niet de eerste keer dat het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen aan banden wordt gelegd in de Europese Unie, maar de nieuwe verordening maakt de regels nog strenger. Eickhout haalt de link met de discussie over PFAS aan, de ‘forever chemicals’ die ook in Vlaanderen voor verontreiniging hebben gezorgd. «Als alternatief voor de superbroeikasgassen is de chemische industrie gekomen met een nieuwe generatie F-gassen, vaak PFAS. Deze zijn beter voor het klimaat, maar heel slecht voor onze leefomgeving en gezondheid. Het parlement wilde hier vanaf, maar de EU-landen waren hier fel op tegen. Uiteindelijk werd het een compromis waarbij er vooral voor kleinere apparaten zoals koelkasten, airco’s en warmtepompen voor woningen een stop komt op PFAS-gebruik.»