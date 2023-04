Fan van bruiswater, maar niet van plastic? 3x duurzamer water met bubbels

Nu we stilaan weer kunnen genieten van wat hogere temperaturen, komt ook het terrasjesseizoen er met rasse schreden aan. De tijd van het jaar waarin we met vrienden urenlang buiten kunnen hangen, hetzij in de eigen tuin, hetzij bij ons favoriete barretje in de stad. Eerlijk? We kunnen haast niet wachten. Het enige probleem is dat dat seizoen vaak ook gepaard gaat met extra veel drankjes: niet ideaal voor de portefeuille of de gezondheid.

Sommigen kiezen voor een glaasje (of fles) rosé, terwijl anderen steevast aan de frisdrank gaan. Geen van beide opties is ideaal, want zonder dat je het weet, krijg je al snel een heleboel calorieën binnen op zo’n terrasjesdag. Wie toch de nodige verfrissing wil, maar geen stiekeme calorieën, kan op zo’n momenten kiezen voor een glas bruiswater, eventueel met een schijfje citroen of een ander stuk fruit voor wat extra smaak. Lekker, dorstlessend, goedkoop én goed voor je gezondheid. Maar niet altijd goed voor het milieu, zeker niet wie voor plastic flessen kiest. Gelukkig bestaan er tegenwoordig meer dan genoeg manieren om te genieten van een glas water met bubbels zonder het milieu al te zeer te belasten - wij lichten er drie voor je uit.

Bruiswater in glazen flessen

Laten we beginnen met de optie die (bijna) geen initiële investering vergt: bruiswater uit een glazen fles. Ergens in de loop der jaren heeft deze optie aan populariteit moeten inboeten ten voordele vanbruiswateruitplastic flessen, maar je vindt ze nog steeds vrij makkelijk bij drankhandelaars en supermarkten. Kies wel altijd voor de optie met statiegeld (vandaar de kleine initiële investering), want alleen op die manier is bruiswater uit een glazen fles ook écht beter voor het milieu. Vergeet natuurlijk niet om de flessen nadien ook weer te gaan inleveren. Toegegeven, niet de meest praktische optie en je hebt er al snel een auto voor nodig, maar wel eentje die financieel ook erg toegankelijk is.

De bruiswatermaker

Bruiswatermakers, die werken met een CO2-cylinder en zonder stroom, zijn de laatste jaren erg populair. Heel wat gezinnen hebben er eentje in huis en wij begrijpen maar al te goed waarom. Het principe is namelijk erg simpel: je koopt het apparaat, enkele hebruikbare flessen en de hervulbare cylinders. Vervolgens kan je je kraantjeswater binnen de kortste keren omtoveren tot bruiswater. Ideaal als je het beu bent om altijd met zware flessen te slepen of als je geen ruimte hebt om die flessen op te slaan. Er bestaan trouwens een heleboel verschillende soorten bruiswatermakers, maar wij zijn zelf erg fan van Mysoda: niet alleen zijn de apparaten niet té duur, maar bovendien worden ze gemaakt van houtcomposiet. Milieuvriendelijk én esthetisch aantrekkelijk. Check vooraleer je een bruiswatermaker koopt wel even via de website van het merkof je bij eenverkooppunt in de buurt makkelijk CO2-cylinders kan vinden.

Bruiswater recht van de kraan